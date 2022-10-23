Другий за тиждень: ще один військовий літак упав на будинок у росії (відео моменту)

Відомо про двох загиблих в результаті катастрофи

Поки росіяни оговтуються від моторошної події, що кількома днями раніше сталася у місті Єйськ Краснодарського краю рф, де прямо посеред міста впав бойовий літак, російський Іркутськ сколихнула ідентична трагедія. В один із двоповерхових житлових будинків населеного пункту, падаючи влетів військовий винищувач СУ-30, спровокувавши виникнення масштабної пожежі, щільний дим від якої простягався на десятки метрів.

Момент падіння літака та наслідків катастрофи у неділю, 23 жовтня, масово ширяться у російських пабліках. Як повідомляють жителі міста, які стали випадковими очевидцями події, борт упав у мікрорайоні Ново-Леніно. Близько 13-ї години вони чули потужний гуркіт.

мкрн. Ново-Леніно у російському Іркутську

Згідно з неофіційними відомостями, бойовий СУ-30 вилетів з авіазаводу, де проходив випробування.

Інформацію щодо трагедії у своєму телеграм-каналі вже встиг підтвердити й губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв:

"За попередніми даними, в Іркутську на двоповерховий будинок по вул. Пржевальський впав літак категорії СУ. Виїхав на місце. Усі підрозділи вже тут. Інформації про постраждалих наразі немає", — написав він.

Пізніше стало відомо, що в результаті авіакатастрофи, причина котрої поки залишається невідомою, загинуло обидва пілоти СУ-30. Що стосується наявності постраждалих або загиблих через падіння винищувача серед цивільних осіб, то наразі інформації про це немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі відреагували на падіння бойового літака у в російському місті Єйськ. Варто відзначити, що в українському сегменті катастрофу у рф сприйняли з гумором та сарказмом.