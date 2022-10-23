Второй за неделю: еще один военный самолет упал на дом в россии (видео момента)

Известно о двух погибших в результате крушения

Пока россияне приходят в себя от жуткого события, которое несколькими днями ранее произошло в городе Ейск Краснодарского края рф, где прямо посреди города упал боевой самолет, российский Иркутск всколыхнула идентичная трагедия. В один из двухэтажных жилых домов населенного пункта, падая влетел военный истребитель СУ-30, спровоцировав возникновение масштабного пожара, плотный дым которого простирался на десятки метров.

Момент падения самолета и последствий крушения в воскресенье, 23 октября, массово распространяются в российских пабликах. Как сообщают жители города, ставшие случайными очевидцами происшествия, борт упал в микрорайоне Ново-Ленино. Около 13 часов они слышали мощный грохот.

мкрн. Ново-Ленино в российском Иркутске

Согласно неофициальным сведениям, боевой СУ-30 вылетел из авиазавода, где проходил испытание.

Информацию о трагедии в своем телеграмм-канале уже успел подтвердить и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальский упал самолет категории СУ. Уехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет", — написал он.

Позже стало известно, что в результате авиакатастрофы, причина которой пока остается неизвестной, погибли оба пилота СУ-30. Что касается наличия пострадавших или погибших в результате падения истребителя среди гражданских лиц, то пока информации об этом нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети отреагировали на падение боевого самолета в российском городе Ейск. Стоит отметить, что в украинском сегменте катастрофу в россии восприняли с юмором и сарказмом.