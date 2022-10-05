"Не пробачу собі, якщо не візьму участь": зірка українського тенісу вирушив на фронт (відео)

Тенісист змінив ракетку на автомат

Експерша ракетка України, колишній №13 у рейтингу ATP Олександр Долгополов після оголошення в росії "часткової мобілізації" вирішив піти на фронт.

Про це спортсмен розповів сам на своїй сторінці в Instagram. Тенісист зазначив, що не простить себе, якщо не візьме участь у звільненні рідної країни.

"Друзі, як ви певно помітили, росія третій раз за свою історію оголосила могилізацію. Казав це спочатку, що треба використовувати час якщо є можливість для навчання, що це просто так не закінчиться. Тим хто нічого не вмів (як саме я) дали достатньо часу. Більш залишатися осторонь не бачу можливості, не зважаючи на всі жахи, це історичний момент і не пробачу собі, якщо не візьму участь. Бережіть себе і не забувайте про допомогу, яка вам по силах. Слава Україні", — написав Долгополов.

Додамо, Олександр повернувся до України після початку широкомасштабного вторгнення рф. Він активно допомагав ЗСУ та особисто доставляв необхідне на фронт. Також він пройшов навчання військовому ремеслу.

Раніше Олександр разом з українськими тенісистками придбав джип для ЗСУ.

Додамо, тенісистка Марта Костюк не лише добре грає у теніс, а й чудово співає патріотичні пісні.