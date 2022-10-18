Ігнор вищого рівня: що українська тенісистка зробила з білорускою
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Марта Костюк не привіталась з Олександрою Саснович
Відома українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі серії WTA-1000 у Мексиці. У першому колі українка у двох сетах обіграла білоруску Олександру Саснович — 6:1, 6:3. Раніше Костюк круто заспівала патріотичний хіт.
За трохи більше години на корті українка зробила два ейси, реалізувала сім брейк-пойнтів із одинадцяти та шість разів помилилася при подачі.
Після матчу Марта відмовилася потиснути руку суперниці, що традиційно роблять у таких випадках тенісистки.
До речі Костюк зі своїми колегами купила для ЗСУ позашляховик.
Нагадаємо, що на відміну від багатьох інших видів спорту, у тенісі росіян та білорусів не дискваліфікували. Але наші спортсмени їх ігнорують. Раніше українка Даяна Ястремська відмовилася потиснути руку росіянці Катерині Олександровій.