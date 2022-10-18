Игнор высшего уровня: что украинская теннисистка сделала с белоруской

Марта Костюк не стала приветствовать Александру Саснович

Известная украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире серии WTA-1000 в Мексике. В первом круге украинка в двух сетах обыграла белоруску Александру Саснович — 6:1, 6:3. Ранее Костюк круто спела патриотический хит.

За чуть больше часа на корте украинка сделала два эйса, реализовала семь брейк-поинтов из одиннадцати и шесть раз ошиблась при подаче.

После матча Марта отказалась пожать руку соперницы, что традиционно делают в таких случаях теннисистки.

Кстати Костюк со своими коллегами купила для ВСУ внедорожник.

Напомним, что в отличие от многих других видов спорта, в теннисе россиян и белорусов не дисквалифицировали. Но наши спортсмены их игнорируют. Ранее украинка Даяна Ястремская отказалась пожать руку россиянке Екатерине Александровой.