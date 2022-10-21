Тенісистку, яка зменшила собі груди, спіймали на допінгу

Сімона Халеп здала позитивний тест на US Open

Дворазова переможниця турнірів "Великого шолома" румунка Сімона Халеп повідомила, що в її допінг-пробі виявили заборонений препарат. Нагадаємо, що Каміла Валієва чекає покарання за допінг.

Халеп підкреслила, що розпочався найскладніший матч у її кар’єрі: боротьба за правду. За словами тенісистки, субстанцію під назвою Roxadustat виявлено у вкрай низькій кількості. Сімона написала в Instagram, що ніколи свідомо не приймала нічого забороненого, і висловила сподівання, що рано чи пізно стане зрозумілим, яка ситуація насправді.

Свій останній турнір Халеп провела у серпні. Вона програла у першому колі US Open і незабаром після цього достроково завершила сезон.

Хто така Халеп?

Сімона народилася 27 вересня 1991 року у Констанці (Румунія). Колишня перша ракетка світу. Переможниця двох турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2018, Вімблдон-2019); переможниця 25 турнірів WTA; за кар’єру заробила понад 40 млн. доларів.

У 2009 році Симона зменшила собі груди. "Груди завдають мені незручностей під час гри. Їх вага призводить до того, що я не можу максимально швидко реагувати на зміни на корті і діяти блискавично", — пояснювала Халеп причину операції.

Сімона до операції

Сімона після операції

Раніше ми розповідали, як повела себе українська тенісистка при зустрічі з білорускою.