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Тенісистку, яка зменшила собі груди, спіймали на допінгу

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Сімоні довелося піти на жертву заради успіху Новина оновлена 21 жовтня 2022, 20:25
Сімоні довелося піти на жертву заради успіху

Сімона Халеп здала позитивний тест на US Open

Дворазова переможниця турнірів "Великого шолома" румунка Сімона Халеп повідомила, що в її допінг-пробі виявили заборонений препарат. Нагадаємо, що Каміла Валієва чекає покарання за допінг.

Халеп підкреслила, що розпочався найскладніший матч у її кар’єрі: боротьба за правду. За словами тенісистки, субстанцію під назвою Roxadustat виявлено у вкрай низькій кількості. Сімона написала в Instagram, що ніколи свідомо не приймала нічого забороненого, і висловила сподівання, що рано чи пізно стане зрозумілим, яка ситуація насправді.

Свій останній турнір Халеп провела у серпні. Вона програла у першому колі US Open і незабаром після цього достроково завершила сезон.

Хто така Халеп?

Сімона народилася 27 вересня 1991 року у Констанці (Румунія). Колишня перша ракетка світу. Переможниця двох турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції-2018, Вімблдон-2019); переможниця 25 турнірів WTA; за кар’єру заробила понад 40 млн. доларів.

У 2009 році Симона зменшила собі груди. "Груди завдають мені незручностей під час гри. Їх вага призводить до того, що я не можу максимально швидко реагувати на зміни на корті і діяти блискавично", — пояснювала Халеп причину операції.

Сімона до операції
Сімона після операції

Раніше ми розповідали, як повела себе українська тенісистка при зустрічі з білорускою.

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#Теніс #Допінг #Сімона Халеп #Новини теніс #Тенісистка