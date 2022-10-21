Теннисистка, которая уменьшила себе грудь, попалась на допинге

Симона Халеп сдала позитивный тест на US Open

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", румынка Симона Халеп сообщила, что в ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат. Напомним, что Камила Валиева ждет наказание за допинг.

Халеп подчеркнула, что начался самый сложный матч в ее карьере: борьба за правду. По словам теннисистки, субстанция под названием Roxadustat обнаружена в крайне низком количестве. Симона написала в Instagram, что никогда сознательно не принимала ничего запрещенного, и выразила надежду, что рано или поздно станет ясно, какова ситуация на самом деле.

Свой последний турнир Халеп провела в августе. Она проиграла в первом круге US Open и вскоре после этого досрочно завершила сезон.

Кто такая Халеп?

Симона родилась 27 сентября 1991 года в Констанце (Румыния). Бывшая первая ракетка мира. Победительница двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2018, Уимблдон-2019); победительница 25 турниров WTA; за карьеру заработала более 40 млн долларов.

В 2009 году Симона уменьшила себе грудь. "Грудь доставляет мне неудобства во время игры. Ее вес приводит к тому, что я не могу максимально быстро реагировать на изменения на корте и действовать молниеносно", – объясняла Халеп причину операции.

Симона до операции

Симона после операции

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