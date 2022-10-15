Впервые в истории: украинская теннисистка пробилась на Итоговый турнир в парном разряде

Украинка выступит на престижном турнире WTA Finals в паре

Украинская теннисистка Людмила Киченок, которая в этом году участвовала в полуфинале Уимблдона в дуэте, примет участие в парном Итоговом турнире WTA Finals.

Об этом сообщает официальный сайт Женского тура. Украинка выступит на соревнованиях вместе с латвийкой Еленой Остапенко.

В этом сезоне Киченок и Остапенко выиграли турниры в Бирмингеме и в Цинциннате. Кроме того, они дважды доходили до финальной стадии турниров. Примечательно, что Людмила станет первой украинкой, которая выступит на WTA Finals в паре. В одиночном разряде на Итоговом турнире WTA от Украины выступала только Элина Свитолина.

В 1990 году в парном турнире WTA Finals играла украинка Наталья Медведева, однако на то время она представляла СССР.

Итоговый турнир WTA в парном разряде будет проходить с 31 октября по 7 ноября в Форт-Ворте, США.

Напомним, в субботу, 15 октября, стало известно, что Элина Свитолина впервые стала мамой. Теннисистка родила девочку, которую назвали небесным именем.

Ранее сообщалось, что известный украинский теннисист Александр Долгополов отправился на фронт.