"Не прощу себе, если не поучаствую": звезда украинского тенниса отправился на фронт (видео)

Теннисист сменил ракетку на автомат

Экс-первая ракетка Украины, бывший №13 в рейтинге ATP Александр Долгополов после объявления в россии "частичной мобилизации" принял решение пойти на фронт.

Об этом спортсмен рассказал сам на своей странице в Instagram. Теннисист отметил, что не простит себя, если не поучаствует в освобождении родной страны.

"Друзья, как вы наверняка заметили, россия в третий раз за свою историю объявила могилизацию. Говорил это сначала, что нужно использовать время, если есть возможность для обучения, что это просто так не закончится. Тем кто ничего не умел (как именно я) дали достаточно времени. Более оставаться в стороне не вижу возможности, несмотря на все ужасы, это исторический момент и не прощу себе, если не поучаствую. Берегите себя и не забывайте о помощи, которая вам по силам. Слава Украине!" — написал Долгополов.

Добавим, Александр вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения рф. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. Также он прошел обучение военному ремеслу.

Ранее Александр вместе с украинскими теннисистками приобрел джип для ВСУ.

Добавим, теннисистка Марта Костюк не только хорошо играет в теннис, но и отлично поет патриотические песни.