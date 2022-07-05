Украинка пробилась в полуфинал Уимблдона-2022
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Украинка ударно выступает в парном разряде
Во вторник, 5 июля, украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко прошли в полуфинал парного "Уимблдона-2022".
Киченок стала третьей в истории Украины полуфиналисткой парного "Уимблдона", сообщает tribuna.
В 1/4 Турнира Большого Шлема на травяном покрытии украинка вместе с латвийкой переиграли Суко Аояму из Японии и Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя. Итоговый счет — 4:6, 6:1, 7:6. Матч продолжался чуть больше 2 часов. Украино-латвийский дуэт сделал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейкпойнтов.
За выход в финал престижного турнира Киченок и Остапенко сыграют против чешских теннисисток Екатерины Синяковой и Барборы Крейчиковой (вторые сеяные, — Ред.). Матч 1/2 финала на Уимблдонском турнире с участием украинки состоится 8 июля (ориентировочное время начала — 15:00 по киевскому времени).
Добавим, что украинки предыдущий раз играли в парном полуфинале Уимблдона еще в 2006 году. Тогда Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак остановились в шаге ото финала.
Ранее сообщалось, что польская теннисистка выиграла "Ролан Гаррос-2022" с желто-синей ленточкой.
Напомним, российский теннисист хотел откупиться от украинцев, лишь бы его допустили на "Уимблдон-2022".