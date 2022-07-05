Украинка пробилась в полуфинал Уимблдона-2022

Украинка ударно выступает в парном разряде

Во вторник, 5 июля, украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко прошли в полуфинал парного "Уимблдона-2022".

Киченок стала третьей в истории Украины полуфиналисткой парного "Уимблдона", сообщает tribuna.

В 1/4 Турнира Большого Шлема на травяном покрытии украинка вместе с латвийкой переиграли Суко Аояму из Японии и Чжань Хаоцин из Китайского Тайбэя. Итоговый счет — 4:6, 6:1, 7:6. Матч продолжался чуть больше 2 часов. Украино-латвийский дуэт сделал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейкпойнтов.

За выход в финал престижного турнира Киченок и Остапенко сыграют против чешских теннисисток Екатерины Синяковой и Барборы Крейчиковой (вторые сеяные, — Ред.). Матч 1/2 финала на Уимблдонском турнире с участием украинки состоится 8 июля (ориентировочное время начала — 15:00 по киевскому времени).

Добавим, что украинки предыдущий раз играли в парном полуфинале Уимблдона еще в 2006 году. Тогда Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак остановились в шаге ото финала.

Читайте также: Категория Украина Выдающаяся украинская теннисистка стала вторым послом United24 Платформа занимается сбором средств на помощь Украине

Ранее сообщалось, что польская теннисистка выиграла "Ролан Гаррос-2022" с желто-синей ленточкой.

Напомним, российский теннисист хотел откупиться от украинцев, лишь бы его допустили на "Уимблдон-2022".