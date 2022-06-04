Полька с сине-желтой ленточкой выиграла "Ролан Гаррос" и напомнила миру о войне в Украине (видео)

Теннисистка выиграла самый престижный грунтовый турнир с "украинским оберегом"

В субботу, 4 июня, польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей Открытого чемпионата Франции-2022. После победы полька напомнила миру о войне в Украине, полномасштабная стадия которой длится вот уже 101 день.

Об этом сообщает пресс-служба "Ролан Гаррос" в Twitter. Когда спортсменка упомянула Украину, трибуны устроили длительные овации.

"Хотела бы сказать еще несколько слов об Украине… Будьте сильными, потому что война все еще продолжается. После моего первого заявление в Дохе я надеялась, что ситуация станет лучше, и я все еще не теряю надежду и буду поддерживать вас", — заявила теннисистка.

Теннисистка заговорила об Украине в конце своей речи

Отметим, в финале "Ролан Гаррос-2022" польская теннисистка обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:3. Таким образом, 21-летняя Ига выиграла второй грунтовый титул на Турнире Большого Шлема в карьере. Два года назад она также побеждала в Париже. Свентек на данный момент является первой ракеткой мира.

Видеообзор матча Ига Свентек - Кори Гауфф

Добавим, что Ига весь турнир играла с желто-синей ленточкой на кепке в поддержку Украины.

Ига Свентек провела турнир с "украинским оберегом"

Напомним, известный теннисист поставил на место российского теннисного функционера, который оскорбил украинскую теннисистку Элину Свитолину.

Ранее сообщалось, что теннисные организации заняли сторону россии в вопросе "Уимлдона".