Українка пробилася до півфіналу Вімблдону-2022

Українка ударно виступає у парному розряді

У вівторок, 5 липня, українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко пройшли до півфіналу парного "Вімблдону-2022".

Кіченок стала третьою в історії України півфіналісткою парного "Вімблдону", повідомляє tribuna.

У 1/4 Турніру Великого Шолома на трав’яному покритті українка разом із латвійкою переграли Суко Аояму з Японії та Чжань Хаоцін із Китайського Тайбею. Підсумковий рахунок — 4:6, 6:1, 7:6. Матч тривав трохи більше 2 годин. Україно-латвійський дует зробив 4 ейси, припустився 3 подвійних помилок і реалізував 5 з 7 брейкпойнтів.

За вихід у фінал престижного турніру Кіченок та Остапенко зіграють проти чеських тенісисток Катерини Синякової та Барбори Крейчикової (другі сіяні — Ред.). Матч 1/2 фіналу на турнірі Вімблдону за участю українки відбудеться 8 липня (орієнтовний час початку — 15:00 за київським часом).

Додамо, що українки попередній раз грали у парному півфіналі Вімблдону ще у 2006 році. Тоді Тетяна Перебийніс та Юліана Федак зупинилися за крок від фіналу.

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Раніше повідомлялося, що польська тенісистка виграла "Ролан Гаррос-2022" із жовто-синьою стрічкою.

Нагадаємо, російський тенісист хотів відкупитися від українців, аби його допустили на "Вімблдон-2022".