Это насекомое обитает в западной Сербии

В честь одного из лучших теннисистов мира серба Новака Джоковича, который может отказаться от Турниров Большого Шлема, назвали новый вид насекомых.

Об этом сообщает sportklub.rs. Ученые назвали жука, который обитает в подземельях в западной части Сербии, Duvalius djokovici. Таким образом они хотели отблагодарить Джоковича за вклад теннисиста в историю Сербии.

"Новак Джокович вот уже более 15 лет радует всю Сербию, вызывает у нас гордость, и за это время он стал для нас всех как член семьи. Он не только лучший посол Сербии в мире, но и лучший теннисист всех времен и один из самых влиятельных спортсменов. В знак благодарности и чувствуя необходимость отплатить Новаку по-своему, мы решили назвать новый вид его именем — "Дувалиус Джокович", — заявил доктор Никола Весович, который обнаружил новое насекомое.

В сети со смехом восприняли данную новость, а один из пользователей пошутил, что новый жук похож больше не на Джоковича, а на пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Александр Долгополов пошел на фронт. Ранее он вместе с другими спортсменами приобрел джип для ВСУ.