Радостно встречают поклонников геноцида: украинский теннисист вскипел от злости
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Поклонница путина играет на международных турнирах
Один из лучших теннисистов в истории Украины Александр Долгополов сейчас на фронте. Но продолжает следить за новостями своего вида спорта.
В частности, Долгополов остро высказался по поводу допуска российских теннисистов к международным соревнованиям.
"Теннис останется в памяти как вид спорта, который радостно встречал поклонников геноцида", — написал Долгополов в Twitter.
Это был его перепост сообщения об российской теннисистке Авелине Сайфетдиновой, которая поддерживает путина и войну в Украине. Но это не мешает ей выступать на международных турнирах.
Ранее Александр вместе с украинскими теннисистками приобрел джип для ВСУ. А также в сети было видео, как теннисист учится стрелять.
Добавим, теннисистка Марта Костюк не только хорошо играет в теннис, но и отлично поет патриотические песни.