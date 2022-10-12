Радостно встречают поклонников геноцида: украинский теннисист вскипел от злости

Поклонница путина играет на международных турнирах

Один из лучших теннисистов в истории Украины Александр Долгополов сейчас на фронте. Но продолжает следить за новостями своего вида спорта.

В частности, Долгополов остро высказался по поводу допуска российских теннисистов к международным соревнованиям.

"Теннис останется в памяти как вид спорта, который радостно встречал поклонников геноцида", — написал Долгополов в Twitter.

Это был его перепост сообщения об российской теннисистке Авелине Сайфетдиновой, которая поддерживает путина и войну в Украине. Но это не мешает ей выступать на международных турнирах.

Ранее Александр вместе с украинскими теннисистками приобрел джип для ВСУ. А также в сети было видео, как теннисист учится стрелять.

Добавим, теннисистка Марта Костюк не только хорошо играет в теннис, но и отлично поет патриотические песни.