Радісно зустрічають прихильників геноциду: український тенісист скипів від злості
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Шанувальниця путіна грає на міжнародних турнірах
Один із найкращих тенісистів в історії України Олександр Долгополов зараз на фронті. Але продовжує слідкувати за новинами свого виду спорту.
Зокрема, Долгополов гостро висловився з приводу допуску російських тенісистів до міжнародних змагань.
"Теніс залишиться в пам’яті як вид спорту, який радісно зустрічав прихильників геноциду", — написав Долгополов у Twitter.
Це був його перепост повідомлення про російську тенісистку Авеліну Сайфетдінову, яка підтримує путіна та війну в Україні. Але це не заважає їй виступати на міжнародних турнірах.
Раніше Олександр разом із українськими тенісистками придбав джип для ЗСУ. А також у мережі було відео, як тенісист навчається стріляти.
Додамо, тенісистка Марта Костюк не лише добре грає у теніс, а й чудово співає патріотичні пісні.