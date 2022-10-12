Радісно зустрічають прихильників геноциду: український тенісист скипів від злості

Шанувальниця путіна грає на міжнародних турнірах

Один із найкращих тенісистів в історії України Олександр Долгополов зараз на фронті. Але продовжує слідкувати за новинами свого виду спорту.

Зокрема, Долгополов гостро висловився з приводу допуску російських тенісистів до міжнародних змагань.

"Теніс залишиться в пам’яті як вид спорту, який радісно зустрічав прихильників геноциду", — написав Долгополов у Twitter.

Це був його перепост повідомлення про російську тенісистку Авеліну Сайфетдінову, яка підтримує путіна та війну в Україні. Але це не заважає їй виступати на міжнародних турнірах.

Раніше Олександр разом із українськими тенісистками придбав джип для ЗСУ. А також у мережі було відео, як тенісист навчається стріляти.

Додамо, тенісистка Марта Костюк не лише добре грає у теніс, а й чудово співає патріотичні пісні.