В Казахстане за теннисистом бежали десять телохранителей: комичное видео

Джокович в Астане был под мощной охраной

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира в Астане. Но не это стало темой разговора в теннисных кругах. И даже не то, что в честь Новака назвали жука, похожего на Пескова.

В интернете появилось видео, как охраняли Джоковича в Казахстане. К примеру, на пробежку с теннисистом вышел десяток телохранителей. В строгих костюмах они бежали рядом с Новаком. Выглядело все это довольно комично.

Кто такой Новак Джокович

Сербский теннисист считается одним из лучших игроков в истории. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP (373). Рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира (7). Победитель 21 турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (второе место по этому показателю после Рафаэля Надаля). Пятикратный победитель Финала Мирового тура ATP. Обладатель Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии. Победитель 91 турнира АТР (из них 90 в одиночном разряде). Бронзовый призер Олимпиады-2008.

Занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 160 млн долларов.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист Александр Долгополов пошел на фронт.