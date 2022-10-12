У Казахстані за тенісистом бігли десять охоронців: комічне відео

Джокович в Астані був під потужною охороною

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем турніру в Астані. Але не це стало темою розмови у тенісних колах. І навіть не те, що на честь Новака назвали жука, схожого на Пєскова.

В інтернеті з’явилося відео, як охороняли Джоковича у Казахстані. Наприклад, на пробіжку з тенісистом вийшов десяток охоронців. У строгих костюмах вони бігли поряд із Новаком. Виглядало все це досить комічно.

Хто такий Новак Джокович

Сербський тенісист вважається одним із найкращих гравців в історії. Рекордсмен за кількістю тижнів на першому рядку рейтингу ATP (373). Рекордсмен за кількістю сезонів, завершених у статусі першої ракетки світу (7). Переможець 21 турніру "Великого шолома" в одиночному розряді (друге місце за цим показником після Рафаеля Надаля). П’ятиразовий переможець Фіналу Світового туру ATP. Володар Кубка Девіса 2010 року у складі збірної Сербії. Переможець 91 турніру АТР (з них 90 в одиночному розряді). Бронзовий призер Олімпіади-2008.

Посідає перше місце в історії тенісу за сумою зароблених призових – понад 160 млн доларів.

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