Вперше в історії: українська тенісистка пробилася на Підсумковий турнір у парному розряді

Українка виступить на престижному турнірі WTA Finals у парі

Українська тенісистка Людмила Кіченок, яка цього року брала участь у півфіналі Вімблдону у дуеті, візьме участь у парному Підсумковому турнірі WTA Finals.

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночого туру. Українка виступить на змаганнях разом із латвійкою Оленою Остапенко.

Цього сезону Кіченок та Остапенко виграли турніри у Бірмінгемі та в Цинциннаті. Крім того, вони двічі потрапляли до фінальної стадії змагань. Цікаво, що Людмила стане першою українкою, яка виступить на WTA Finals у парі. В одиночному розряді на Підсумковому турнірі WTA від України виступала лише Еліна Світоліна.

У 1990 році у парному турнірі WTA Finals грала українка Наталія Медведєва, проте на той час вона представляла СРСР.

Підсумковий турнір WTA у парному розряді проходитиме з 31 жовтня по 7 листопада у Форт-Верті, США.

Нагадаємо, у суботу, 15 жовтня, стало відомо, що Еліна Світоліна вперше стала мамою. Тенісистка народила дівчинку, яку назвали небесним ім’ям.

Раніше повідомлялося, що відомий український тенісист Олександр Долгополов вирушив на фронт.