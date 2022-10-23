Поздравляю пилотов с самоуничтожением: теннисист посмеялся над падением самолета в Иркутске

Александр Долгополов уверен, что без россиян мир станет лучше

Сегодня в Иркутске на жилой дом рухнул военный истребитель. По предварительным данным пилоты погибли. А на месте падения был сильный пожар.

На события в Иркутске отреагировал знаменитый украинский теннисист Александр Долгополов. Недавно он отправился воевать на передовую.

"Российское топ-оружие. Мы поздравляем пилотов с самоуничтожением и тем, что они создают этот мир лучше", – написал Долгополов в своем Twitter.

За время своей карьеры Долгополов выиграл четыре турнира АТР и заработал более 7 млн долларов призовых.

Александр вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения рф. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. Также теннисист прошел военную подготовку.

Ранее Александр вместе с украинскими теннисистками приобрел джип для ВСУ.