"Я вмирала від болю": моторошне зізнання української тенісистки

Даяну Ястремську госпіталізовано

Українська тенісистка Даяна Ястремська потрапила до лікарні. Спортсменка, яка не лише грає у теніс, а й записує пісні, розповіла, що з нею сталося.

За словами Даяни, їй весь ранок було дуже погано. Дівчина зазнавала пекельного болю, а потім викликала лікарів. Вони поставили діагноз.

"Ранок був жахливим. Я вмирала від болю і не могла зрозуміти, що відбувається. Зрештою, у мене знайшли камінь у нирках", — написала тенісистка у сторіс Instagram.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська відмовилася потиснути руку росіянці Катерині Олександровій після матчу. Наша тенісистка в такий спосіб показала своє ставлення до окупантів.

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