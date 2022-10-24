"Я умирала от боли": жуткое признание украинской теннисистки

Даяна Ястремская госпитализирована

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в больницу. Спортсменка, которая не только играет в теннис, но и записывает песни, рассказала, что с ней произошло.

По словам Даяны, ей все утро было очень плохо. Девушка терпела адскую боль, а потом вызвала врачей. Они и поставили диагноз.

"Утро было ужасным. Я умирала от боли и не могла понять, что происходит. В конце концов у меня нашли камень в почках", — написала теннисистка в сторис Instagram.

Напомним, что Даяна Ястремская отказалась пожать руку россиянке Екатерине Александровой после матча. Наша теннисистка таким образом показала свое отношение к оккупантам.

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