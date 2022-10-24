"От мобилизации до смерти 10 дней": Стаховский показал, что такое россия

Украинский теннисист рассказал, что ждет оккупантов в Украине

Один из самых известных украинских теннисистов Сергей Стаховский недавно пообещал подкинуть денег за взятие в плен Игоря Гиркина. Российский террорист может воевать на территории Украины.

А теперь Стаховский высмеял путь российского военного, который очень быстро вернулся домой в гробу.

"От мобилизации до смерти за 10 дней… Вот что такое россия", – написал Стаховский в Twitter.

Ранее Сергей Стаховский рассказал, что бывший футболист, а ныне тренер Сергей Ребров купил очередную машину для ВСУ. Ребров передал автомобиль через Стаховского, который помогает нашим воинам. С начала войны теннисист записался в ТРО и патрулировал Киев.

Мы также писали, что Стаховский пристыдил Папу Римского, который написал сообщение Зеленскому на русском языке.