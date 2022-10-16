Украинский спортсмен присоединился к "охоте" на Гиркина: подробности

Теннисист выделит деньги на поимку боевика

Украинский активист Сергей Стерненко вместе с военнослужащим и писателем Анатолием Маркусом и фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей объявили награду за взятие в плен российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который, вероятно, мог отправиться воевать в Украину. К данной инициативе присоединился известный украинский теннисист Сергей Стаховский.

Об этом спортсмен написал в своем микроблоге в Twitter. Он также выделит 10 тысяч долларов из своих сбережений на поимку живого Гиркина.

"Но если уж пошло такое наступление, то добавлю 10 000$. Главное живым… Потому что должен рассказать про MH17", — написал Стаховский в ответ на твит Стерненко.

Кроме того, 10 тысяч долларов на поимку боевика выделит и председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Таким образом, по состоянию на начало суток воскресенья, 16 октября, за живого пленного Стрелкова обещают уже 50 тысяч долларов.

Ранее Стаховский рассказал, что бывший футболист, а ныне тренер Сергей Ребров купил очередную машину для ВСУ.

Напомним, Сергей едко высмеял "бавовну" на Крымском мосту.