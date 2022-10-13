Станиславович продолжает: легендарный футболист из Горловки сделал крутой подарок ВСУ

Сергей Ребров передал автомобиль для армии

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский ранее пошутил про взрыв на крымском мосту. А сегодня запостил в соцсети снимок с новой машиной.

"Станиславович продолжает", — подписал фото в сторис Instagram Стаховский. На авто видно подпись #С.Р.11.

Станиславович — это Сергей Станиславович Ребров. Легендарный форвард киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ. Ребров родился в Горловке, которая была оккупирована в 2014 году. Он очень хочет скорейшего освобождения Донбасса и всей Украины.

В сентябре Стаховский уже писал, что Ребров покупает машины для ВСУ. И на тех авто был характерный автограф #С.Р.11

"Когда у тебя есть друзья, которых объединяет общее желание помочь храбрым людям Украины сделать нашу страну свободной от орков…

Автомобиль №5 доставлен в батальон территориальной обороны ХАРТИЯ. Желаю моему близкому другу Сергею Реброву очень успешного сезона, чтобы мы могли продолжить нашу миссию", — слова Стаховского.

Ранее Стаховский пристыдил Папу Римского, который написал сообщение Зеленскому на русском языке.