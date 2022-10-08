"Движение тектонических плит?": украинский теннисист пошутил про взрыв на Крымском мосту

Спортсмен задается риторическим вопросом "А что случилось?"

В субботу, 8 октября, на 227-й день полномасштабного вторжения рф в Украину на Крымском мосту прозвучал взрыв. На инцидент отреагировал известный украинский теннисист Сергей Стаховский.

Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в Twitter. Сергей назвал две шуточные версии произошедшего.

"Может статика? Движение тектонических плит ?" — задается вопросом теннисист.

Напомним, что утром на Крымском мосту произошел мощный взрыв. Предварительно, предварительно причиной взрыва на железнодорожной ветке стал пожар в товарном вагоне поезда, который гнали из Тамани (Краснодарский край) в Керчь. По информации росСМИ, вспыхнула цистерна с горючим. Кроме того, был поврежден один из участков автомобильного полотна.

Из-за сильных повреждений проезд через мост полностью запрещен, а пожар на железнодорожном полотне продолжается. К слову, момент взрыва Крымского моста попал на видео.

Ранее сообщалось, что бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов решил пойти на фронт воевать. До этого теннисист вел активную волонтерскую деятельность.