В Украине объявили "охоту" на Гиркина: какие условия и вознаграждение

Российский террорист по некоторой информации находится в Украине

Известный украинский активист Сергей Стерненко вместе военнослужащим и писателей Анатолием Маркусом и фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей объявили награду за взятие в плен российского террориста Игоря Гиркина.

Как говорится в посте на странице Стерненко в Фейсбук, награждение за пленного российского военного преступника составит 30 тысяч долларов США. При этом он подчеркнул, что Гиркин нужен им именно живым.

Вместе с тем Тополя отметил, что Гиркин должен ответить за свои преступления, включая и сбитие малайзийского "Боинга" рейса MH17.

Многие украинцы в комментариях выразили желание добавить свои персональные средства к тому, чтобы террорист был пойман и понес справедливое наказание. При этом некоторые даже начали шутить о том, что стоит объявить сбор средств.

Другие же предположили, что услышав о вознаграждении россияне сами сдадут Гиркина Украине. Также нашлись и те, кто предложил не мелочиться и сразу начать собирать на киллера для российского диктатора.

Позже военнослужащий и координатор проекта "СтопТерор" Семен Кабакаев написал, что знает нескольких бизнесменов, которые за такое дело готовы выложить до 300 тысяч долларов

Как сообщалось ранее, в россии начали расследование относительно "дискредитации" российских сил в Украине. Среди фигурантов дела оказался Гиркин вместе с рядом других мелких "военкоров".