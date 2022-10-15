Одиозного стрелкова-гиркина и еще 8 "военкоров" могут посадить на три года: что произошло

Расследование якобы инициировал глава генштаба рф

Похоже, в рф наконец-то нашли виноватых в поражениях и потерях своей армии в Украине – "расхлебывать" все могут заставить одиозных "военкоров"-пропагандистов, которые освещают ход "спецоперации".

К сожалению, речь идет не о "больших лгунах" — военных преступниках калибра соловьева или симоньян, а о "мелких сошках" – таких, как одиозный стрелков-гиркин, семен пегов (WarGonzo), юрий подоляка, владлен татарский, сергей мардан, игорь димитриев, авторы "greyzone" и "Рыбарь", Кристина Потупчик.

Об этом сообщил Telegram-канал "Mash", а подтвердили факт проверок другие каналы.

"По нашей информации, заявление в роскомнадзор с требованием проверить творчество вышеперечисленных авторов подписано лично начальником генштаба. Со стороны генпрокуратуры дело ведет начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Повод – критика минобороны и его решений в ходе СВО", – пишет "Mash".

Другими словами, посты российских лгунов, любящих "потчевать" читателей фейками и постановочными видео, изучат на предмет наличия в них "дискредитации" армии рф (хотя она и сама активно это делает на полях сражений), а также другого подобного контента.

Пока что непонятно, почему в российском генштабе так долго терпели кривляния "экс-министра "днр" и его явно "про-фсб"-позицию – возможно, ждали прихода к командованию "спецоперацией" "сирийского мясника" суровикина.

Пока неизвестно, как долго будет длиться проверка. Если вина военкоров будет установлена, им грозит либо штраф, либо до трех лет колонии.

При этом пользователи в сети отмечают, что канал гиркина не обновлялся несколько дней – даже трудно поверить, что "игорь иваныч" мог пропустить "бавовну" в белгороде и очередные клоунские проделки лукашенко.

В последний раз украинофоба гиркина видели 12 октября – тогда в комментариях телеканалу "360" он призывал "вырубить" Украине интернет, телевидение и связь.

Ранее "Телеграф" писал о том, что гиркин спрогнозировал смерть владимира путина в случае проигрыша в войне. Возможно, "кремлевскому фюреру" доложили об этом в одной из "красных папочек", и он решил сыграть на упреждение, заткнув рот самым одиозным пропагандистам?