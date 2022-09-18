"Акела промахнулся": россии прогнозируют революции, а путину — смерть за проигрыш в войне против Украины

Российский президент может повторить судьбу императора Павла I или даже Каддафи

Провалы российской армии в войне против Украины становятся все более очевидными, хотя глава Кремля всеми возможными способами пытается их оправдать. Такое положение вещей не удовлетворяет даже российских террористов, в частности бывшего главаря так называемой "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина), спрогнозировавшего смерть диктатора владимира путина в случае проигрыша в войне. Об этом он заявил на YouTube.

По словам российского террориста, в россии может начаться настоящая революция на фоне неудач так называемой "спецоперации", а также уровня инфляции в стране.

"Еще парочка оскорбительных военных поражений, вспышка инфляции в придачу, и вот мы получаем ту же революционную ситуацию. Верхи не могут, а низы, подталкиваемые, не хотят. Тем более, все революции происходят не в селе Гадюкино, и не в городе Урюпинск, и даже не в сакральном Воронеже, который пока не разбомбили… Все революции происходят в столице", — отметил он, назвав Москву и Санкт-Петербург "наиболее либеральными городишками".

Именно в Москве и Санкт-Петербурге, говорит Гиркин, будут величайшие революции. А у российского президента, которого террорист назвал "Промахнувшимся Акеллой", есть все шансы повторить судьбу свергнутого российского императора Павла I или Слободана Милошевича, скончавшегося в тюремной камере в Гааге.

"Хотя вариант с Саддамом Хусейном или Каддафи тоже не исключен. Не надо Владимиру Владимирову прибегать к иллюзиям. Не факт, что он не будет показательно унижен не так, как сдавшийся Милошевич", — добавил бывший главарь так называемой "ДНР".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский политтехнолог, политический советник и публицист Станислав Белковский считает, что после ухода от власти владимира путина россия прекратит свое существование.