"Пустите командовать фронтом": в сети смеются над задержанием Гиркина и его новой внешностью

Бывший главарь боевиков насмешил сеть своей внешностью

Известный российский террорист и бывший главарь боевиков т.н. "днр" Игорь Гиркин был задержан в Крыму, когда пытался попасть на фронт по поддельному паспорту.

При этом ему пришлось немного изменить свою внешность, чтобы не привлекать внимания российских силовиков. В конечном итоге это ему не помогло, а вот сеть изрядно насмешило.

Пользователи сети не стали сдерживать фантазию и сразу же начали штамповать многочисленные мемы относительно новой внешности известного боевика.

Часть пользователей сети также не могли не вспомнить, что накануне в Крыму произошел мощный взрыв, вследствие которого многие россияне начали в панике убегать обратно в россию. В частности досталось той самой россиянке, которая очень не хотела уезжать.

Крымскую тематику можно увидеть и в других мемах, которые разлетелись по сети.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Гиркин довольно часто выступал с критикой российского военного руководства, которое он среди прочего обвинял в полной небоеспособности армии. В последнем посте в своем телеграм-канале он и вовсе предложил перекрасить московский кремль в цвета украинского флага.