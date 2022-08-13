"Пустіть командувати фронтом": у мережі сміються над затриманням Гіркіна та його новою зовнішністю

Колишній ватажок бойовиків насмішив мережу своєю зовнішністю

Відомий російський терорист та колишній ватажок бойовиків т.зв. "днр" Ігор Гіркін був затриманий у Криму, коли намагався потрапити на фронт за підробленим паспортом.

При цьому йому довелося трохи змінити свою зовнішність, щоби не привертати увагу російських силовиків. Зрештою це йому не допомогло, а ось мережу неабияк насмішило.

Користувачі мережі не стали стримувати фантазію і відразу почали штампувати численні меми щодо нової зовнішності відомого бойовика.

Частина користувачів мережі також не могли не згадати, що напередодні в Криму стався потужний вибух, внаслідок якого багато росіян почали паніки тікати назад до росії. Зокрема дісталося тій самій росіянці, яка дуже не хотіла їхати.

Кримську тематику можна побачити й в інших мемах, які розлетілися мережею.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Гіркін досить часто виступав із критикою російського військового керівництва, яке він серед іншого звинувачував у повній небоєздатності армії. В останньому посту у своєму телеграм-каналі він взагалі запропонував перефарбувати московський кремль у кольори українського прапора.