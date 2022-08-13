Терориста Гіркіна затримали у Криму: намагався проїхати за підробленим паспортом

Колишнього ватажка бойовиків затримали у Криму

Відомий російський терорист та колишній ватажок бойовиків т.зв. "днр" Ігор Стрєлков, який останнім часом багато скаржився на провал російської війни проти України, був затриманий за використання підробленого паспорта.

Як повідомляють телеграм-канали російських терористів, спробував потрапити на фронт через окупований Крим і там був затриманий, коли з’ясувалося, що з цією метою він використав підроблені документи на ім’я Сергія Рунова. Цим ім’ям він користувався, коли проходив службу у ФСБ.

При цьому Гіркін спробував навіть змінити зовнішність, а саме поголив вуса та брови, а також постригся налисо. Втім, це йому не допомогло.

Інформацію про його затримання також підтвердив ще один із колишніх ватажків бойовиків Ігор Безлер.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Гіркін досить часто виступає з критикою російської влади, яку він серед іншого звинувачує в провалі "бліцкригу", тобто в тому, що росіяни виявилися нездатними "захопити Київ за три дні". В останньому посту у своєму телеграм-каналі він взагалі запропонував перефарбувати московський кремль у кольори українського прапора.