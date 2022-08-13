Террориста Гиркина задержали в Крыму: пытался проехать по поддельному паспорту

Бывшего главаря боевиков задержали в Крыму

Известный российский террорист и бывший главарь боевиков т.н. "днр" Игорь Стрелков, который в последнее время много жаловался на провал российской войны против Украины, был задержан за использование поддельного паспорта.

Как сообщают телеграм-каналы российских террористов, попытался попасть на фронт через оккупированный Крым и там был задержан, когда выяснилось, что для этих целей он использовал поддельные документы на имя Сергея Рунова. Этим именем он пользовался, когда проходил службу в ФСБ.

При этом Гиркин попытался даже изменить внешность, а именно сбрил усы и брови, а также постригся на лысо. Впрочем, это ему не помогло.

Информацию о его задержании также подтвердил еще один из бывших главарей боевиков Игорь Безлер.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения Гиркин довольно часто выступает с критикой российских властей, которых он среди прочего обвиняет в провале "блицкрига", то есть в том, что россияне оказались неспособными "захватить Киев за три дня". В последнем посте в своем телеграм-канале он и вовсе предложил перекрасить московский кремль в цвета украинского флага.