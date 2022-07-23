Жителям Курська та Білгорода приготуватися: бойовик Гіркін пророкує серйозну поразку росіян

Колишній ватажок бойовиків переконаний, що ЗСУ можуть невдовзі перейти у контрнаступ

Відомий російський терорист та один із колишніх ватажків т.зв. "днр" Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що ЗСУ незабаром цілком можуть розпочати наступ на прикордонні області росії на кшталт Курської або Білгородської.

Відео його заяви наводить Уніан. Гіркін звернув увагу на те, що сили української армії почали вибудовувати позиції на ділянках кордону на півночі Харківської області, що, на його думку, може свідчити про готовність розпочати бойові дії безпосередньо на російській території.

За словами ексватажка бойовиків, зараз їм залишається чекати на завершення оперативної паузи, яка швидше за все призведе до активізації контрнаступу ЗСУ.

При цьому він зазначив, що якщо росія не перейметься питанням поповнення військ, а саме оголошення часткової мобілізації, то це призведе до "досить серйозної поразки".

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Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Гіркін досить часто виступає з критикою російської влади, яку він серед іншого звинувачує в провалі "бліцкригу", тобто в тому, що росіяни виявилися нездатними "захопити Київ за три дні".