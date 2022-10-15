Одіозного стрількова-гіркіна та ще 8 "воєнкорів" можуть посадити на три роки: що сталося

Розслідування нібито ініціював глава генштабу РФ

Схоже, в Росії нарешті знайшли винних у поразках та втратах своєї армії в Україні – "розхльобувати" все можуть змусити одіозних "військрів"-пропагандистів, які висвітлюють перебіг "спецоперації".

На жаль, мова йде не про "великих брехунів" — військових злочинців калібру солов’єва або симоньян, а про "дрібні сошки" — таких, як одіозний стрілков-гіркін, семен пегов (WarGonzo), юрій подоляка, владлен татарский, сергей мардан, игорь димитріев, авторы "greyzone" и "рыбарь", Христина потупчик. .

Про це повідомив Telegram-канал Mash, а підтвердили факт перевірок інші канали.

"За нашою інформацією, заява в рокомнадзор з вимогою перевірити творчість перелічених вище авторів підписана особисто начальником генштабу. З боку генпрокуратури справу веде начальник управління з нагляду за виконанням закону про федеральну безпеку, тероризм, екстремізм і міжнацвідносини. Привід — критика міноборони і його рішень по сво", — пише "Mash".

Іншими словами, пости російських брехунів, які люблять "частувати" читачів фейками і постановочними відео, вивчать на предмет наявності в них "дискредитації" армії Росії (хоча вона і сама активно це робить на полях боїв), а також іншого подібного контенту.

Поки що незрозуміло, чому в російському генштабі так довго витримували кривляння "екс-міністра "днр" та його явно "про-фсб"-позицію – можливо, чекали на прихід до командування "спецоперацією" "сирійського м’ясника" суровикіна.

Поки невідомо, як довго триватиме перевірка. Якщо провину військкорів буде встановлено, їм загрожує або штраф, або до трьох років колонії.

При цьому користувачі в мережі зазначають, що канал гіркіна не оновлювався кілька днів – навіть важко повірити, що "ігор іванович" міг пропустити "бавовну" у білгороді та чергові клоунські витівки лукашенка.

Востаннє українофоба гіркіна бачили 12 жовтня – тоді у коментарях телеканалу "360" він закликав "вирубати" Україні інтернет, телебачення та зв’язок.

Раніше "Телеграф" писав про те, що гіркін спрогнозував смерть володимира путіна у разі програшу у війні. Можливо, "кремлівському фюреру" доповіли про це в одній з сумнозвісних "червоних папок", і він вирішив зіграти на попередження, заткнувши рота найодіознішим пропагандистам?