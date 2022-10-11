Быстрая победа и развал россии: эксперт рассказал, как будут развиваться события на фронте

россия может даже развалиться на отдельные республики

В связи с активными наступательными действиями Вооруженных сил Украины в восточных и южных областях и освобождением оккупированных ранее территорий, у украинцев появляется множество позитивных надежд на скорейшее завершение войны. Считается, что полная деоккупация регионов может произойти даже до окончания 2022 года.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный лётчик-инструктор Роман Свитан в комментарии "24 канала". По его словам, страна агрессор распадется в тот же период.

"Я думаю, все закончится на поле боя в этом году, до конца года. Сейчас украинская армия взяла на себя всю инициативу: и стратегическую, и оперативно-тактическую практически на протяжении всей линии фронта. Поэтому я думаю, что за 2-2,5 месяцы вопрос будет решен с российской армией на оккупированной территории Украины", — заявил эксперт.

Кроме того, он отметил, что вражеская армия может быть либо уничтожена, либо выдавлена на территорию россии, а именно это движение – разгром российской армии – скорее всего, приведет к определенным действиям в российской верхушке и российском политикуме. Поэтому вскоре рф можно будет увидеть как совсем другую страну.

Как сообщал "Телеграф" ранее, удар по Крымскому мосту заставляет владимира путина сделать важный выбор. Это связано с оккупацией юга Украины.