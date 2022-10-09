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Взрыв на Крымском мосту поставил путина перед выбором

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вид на горящий Крымский мост Новость обновлена 09 октября 2022, 09:59
Вид на горящий Крымский мост

Снабжение войск оккупантов нарушается, остается один полноценный путь

Российский диктатор владимир путин после взрыва на Крымском мосту, который частично разрушил автомобильное полотно и повредил железнодорожное, очутился перед выбором. Он связан с российской оккупацией юга Украины.

Как пишет CNN, взрыв показывает, что ключевой железнодорожный маршрут в Крым и далее к линии фронта в Херсоне очень уязвим для будущих атак со стороны Украины. Препятствие в движении по переправе влияет на способность россии вести войну на юге Украины, где продолжается контрнаступление.

Без моста российские военные будут серьезно ограничены в своих возможностях доставлять топливо, оборудование и боеприпасы российским частям, сражающимся в Херсонской и Запорожской областях. При этом военное снабжение полуострова с помощью переправы паромом усилит нагрузку на единственный материковый железнодорожный путь через Мелитополь вдоль оккупированного побережья Азовского моря. Он тоже под угрозой.

Украинские военные в свою очередь продолжают методично уничтожать железнодорожные узлы логистики оккупантов. Изюм, Лиман, удары по более дальним целям, таким как Иловайск. На этом фоне путин должен будет принять решение, что делать с отступающими частями в Херсонской области и с Крымом. "путин стоит перед трудным выбором: укрепить его за счет истощенных сил, которые сталкиваются с проблемами пополнения запасов, или частично вывести свои вооруженные силы, чтобы гарантировать, что их значительные ресурсы на полуострове не будут отрезаны", — отмечается в статье.

В связи со взрывом Крымского моста на части полуострова оккупанты увеличили уровень террористической угрозы, а следить за сооружением доверили фсб рф. Несмотря на то, что официально Украина не комментировала причастность ко взрыву, многие сочли, что именно украинские спецслужбы за ним стоят.

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#Крым #Взрыв #Крымский мост