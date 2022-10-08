Появилась реакция путина на подрыв Крымского моста: подробности

Охрану моста и других объектов усиливают

Российский диктатор владимир путин решил усилить охрану Крымского моста после случившегося накануне взрыва.

Как сообщают российские СМИ, полномочия по организации и координации мер по защите транспортного переезда через мост возложены на ФСБ. Отмечается, что кроме моста было решено усилить защиту энергомоста и газопровода, которые соединяют россию с оккупированным полуостровом.

Вместе с тем оккупационные "власти" Крыма приняли решение с 8 до 23 октября ввести на полуострове "желтый" уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Такое же решение было принято для Темрюкского района Краснодарской области россии, именно там находится Крымский мост. При этом власть региона призывает воздержаться от путешествий в сторону полуострова.

Как сообщалось ранее, о взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Согласно предварительной версии, там взорвался грузовик со взрывчаткой, однако остается неизвестным то, как он туда мог попасть, поскольку все транспортные средства, которые заезжают на мост, подвергаются тщательной проверке.

В СМИ уже появились слухи о том, что этот взрыв дело рук СБУ, хотя сама спецслужба эту информацию не подтверждала. Между тем советник главы ОПУ Михаил Подоляк выразил мнение, что взрыв был устроен самими россиянами на фоне растущего конфликта между ФСБ и Минобороны.