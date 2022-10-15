В Україні оголосили "полювання" на Гіркіна: які умови та винагорода

Російський терорист за деякою інформацією перебуває в Україні

Відомий український активіст Сергій Стерненко разом з військовослужбовцем та письменниками Анатолієм Маркусом та фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополем оголосили нагороду за взяття в полон російського терориста Ігоря Гіркіна.

Як йдеться у пості на сторінці Стерненка у Фейсбук, нагорода за полоненого російського військового злочинця становитиме 30 тисяч доларів США. При цьому він наголосив, що Гіркін потрібен їм саме живим.

Водночас Тополя зазначив, що Гіркін має відповісти за свої злочини, включаючи й збиття малайзійського "Боїнга" рейсу MH17.

Багато українців у коментарях висловили бажання додати свої персональні засоби до того, щоб терорист був спійманий та поніс справедливе покарання. При цьому дехто навіть почав жартувати про те, що варто оголосити збір коштів.

Інші ж припустили, що, почувши про винагороду, росіяни самі здадуть Гіркіна Україні. Також знайшлися і ті, хто запропонував не розмінюватися на дрібниці і відразу почати збирати на кілера для російського диктатора.

Пізніше військовослужбовець та координатор проєкту "СтопТерор" Семен Кабакаєв написав, що знає кількох бізнесменів, які за таку справу готові викласти до 300 тисяч доларів.

Як повідомлялося раніше, у росії розпочали розслідування щодо "дискредитації" російських сил в Україні. Серед фігурантів справи виявився Гіркін разом із низкою інших дрібних "воєнкорів".