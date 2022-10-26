Футболісти "Шахтаря" заспівали пісню про війну після матчу Ліги чемпіонів: душевне відео

"Гірники" відзначили вихід у євровесну

Футболісти "Шахтаря" після матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 із "Селтіком" у Шотландії (1:1) відзначили у готелі вихід у євровесну ("Гірники" гарантували собі потрапляння у плей-офф Ліги Європи).

У мережі поширюється відео, на якому захисники донеччан Сергій Кривцов та Микола Матвієнко, а також атакувальний півзахисник команди Олександр Зубков у готелі виконали відому пісню "Біля тополі" виконавця SHUMEI. На кадрах "Гірники" емоційно співають хіт, який став одним із символів боротьби проти російських окупантів.

Зазначимо, "Гірники" точно виступлять у єврокубках навесні. Наразі команда Йовічевіча навіть претендує на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Для цього українському клубу необхідно у 6-му турі ЛЧ перемогти німецький РБ Лейпциг. Якщо цього не станеться, "Шахтар" зіграє у стиковому раунді Ліги Європи.

Відеоогляд матчу "Селтік" — "Шахтар":

Довідка: у грудні 2014 року гурт Enej презентував пісню "Біля тополі", яку присвятив українським військовослужбовцям, які загинули за Україну. Згодом музичний виконавець SHUMEI зробив cover на хіт.

Додамо, що раніше фанатську пісню "Шахтаря" виконав головний тренер "Гірників" Ігор Йовічевич.

Нагадаємо, "Шахтар" міг здобути перемогу у грі з "Селтіком", проте форвард донеччан Данило Сікан за рахунку 1:1 примудрився не попасти по порожнім воротам.