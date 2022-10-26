Тренер "Шахтаря" заспівав просто на стадіоні: епічне відео із Глазго

Ігор Йовічевіч зрадів результату матчу з "Селтіком"

Донецький "Шахтар", як мінімум, навесні гратиме у Лізі Європи. Це стало відомо після нічиї з "Селтіком". А максимум – 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – можна досягти за тиждень. "Гірникам" у гостях треба обіграти "Лейпциг".

Оригінально відзначив вихід у євровесну головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч. Після матчу у Глазго він заспівав пісню прямо на стадіоні. "Шахтар" — ти для мене все", — затягнув тренер. Відео хорватський фахівець виклав у Instagram.

"Ми "Шахтар" Донецьк і ми ніколи не здаємося", — підписав відео Йовічевіч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як футболіст "Шахтаря" зганьбився у Лізі чемпіонів. Це видовище не для людей зі слабкими нервами.

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