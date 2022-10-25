У кожного є своє бачення: відомий футболіст та волонтер думає про посаду президента

Роман Зозуля чітко пояснив свою позицію

Знамениий форвард "Дніпра" і збірної України Роман Зозуля в останні дні був в епіцентрі уваги. Футболіста і волонтера активно висували в кандиданти на пост президента Української асоціації футболу. Раніше Зозуля отримав орден від Зеленського.

Щоби зупинити чутки Роман висловився публічно з цього приводу.

"Про президента УАФ.

Оскільки останню добу в ЗМІ активно шириться інформація про те, що я претендую на посаду президента УАФ, вважаю, що маю прояснити свою позицію.

По-перше, поки в Україні триває війна, я не бачу можливості займатися чимось іншим, крім того, як допомагати ЗСУ та своїй країні.

По-друге, я ще не завершив кар’єру футболіста, хоч вона і відійшла на другий план через об’єктивні причини, які описані вище.

По-третє, займатися кулуарними домовленостями за спиною в діючого президента УАФ не планую.

Якщо прийму рішення висувати свою кандидатуру на пост президента УАФ, то повідомлю про це публічно.

Проте я злукавлю, якщо скажу, що ніколи про це не думав. Звісно, як в діючого футболіста, у мене є своє бачення розвитку українського футболу. Крім того, граючи тривалий час за кордоном, маю багато ідей, які хотілося б перейняти і реалізувати в Україні. Але всьому свій час. Єдина перемога, про яку я мрію сьогодні, — перемога України, а вибори вигравати будемо потім", — написав Зозуля у Facebook.

Раніше ми давали заяву гендиректора "Шахтаря". Сергій Палкін вважає, що Україна має замінити Іран на ЧМ-2022.