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Альбасете поздравил Зозулю с орденом от Зеленского

Альбасете поздравил Зозулю с орденом от Зеленского
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
ФК Альбасете поздравил Романа Зозулю с признанием в Украине.

За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность президент Украины Владимир Зеленский наградил обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова и экс-форварда сборной Украины Романа Зозулю орденами.

Беланов получил орден Ярослава Мудрого V степени, а Зозуля  - орден За заслуги III степени.

Испанский Альбасете, за который выступает Роман, отметил данное достижение украинца и поздравил его на официальной страничке клуба в twitter: 

"Поздравляем вас с признанием по случаю Дня физической культуры и спорта в Украине, Роман!".

В прошлом сезоне украинец помог Альбасете сохранить прописку в Сегунде. В общей сложности он отыграл в 38-и матчах за команду, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее Роман Зозуля получил признание от города Альбасете.

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Все по теме:

Футбол, Игорь Беланов, Роман Зозуля, Владимир Зеленский, ФК Альбасете.

Автор:

Телеграф
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