Альбасете поздравил Зозулю с орденом от Зеленского

ФК Альбасете поздравил Романа Зозулю с признанием в Украине.

За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность президент Украины Владимир Зеленский наградил обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова и экс-форварда сборной Украины Романа Зозулю орденами.

Беланов получил орден Ярослава Мудрого V степени, а Зозуля - орден За заслуги III степени.

Испанский Альбасете, за который выступает Роман, отметил данное достижение украинца и поздравил его на официальной страничке клуба в twitter:

"Поздравляем вас с признанием по случаю Дня физической культуры и спорта в Украине, Роман!".

Roman Zozulia, premiado por el gobierno ucraniano por su contribución al desarrollo y promoción del deporte en su país y por su dilatada y exitosa trayectoria profesional. ¡Enhorabuena por tu reconocimiento con motivo del día del deporte de tu país, Roman! pic.twitter.com/wrJ5YvqXaR — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) September 11, 2020

В прошлом сезоне украинец помог Альбасете сохранить прописку в Сегунде. В общей сложности он отыграл в 38-и матчах за команду, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее Роман Зозуля получил признание от города Альбасете.