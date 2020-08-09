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Зозуля получил признание от города Альбасете

Зозуля получил признание от города Альбасете
Обновлено 20:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Альбасете
Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля получил награду Trofeo Garra. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Данную награду по итогам сезона получает самый ценный игрок команды, а вручает ее Культурная ассоциация города Альбасете на протяжении уже трех десятков лет. В этом году украинец удостоился большой чести и получил приз.

В текущем сезоне Альбасете боролся за выживание и в итоге команде удалось сохранить прописку в Сегунде. Команда украинца по итогам сезона заняла 17-е место во втором по силе испанском дивизионе.

Роман в сезоне 2019/20 провел 38 игр за команду, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее украинец Пластун отличился в стартовом матче чемпионата Бельгии.

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Все по теме:

Футбол, Роман Зозуля, ФК Альбасете.

Автор:

Телеграф
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