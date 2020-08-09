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Украинцы забили один гол на двоих в Бельгии (Видео)

Украинцы забили один гол на двоих в Бельгии (Видео)
18:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В Бельгии стартовал чемпионат по футболу в Высшей лиге. ФК Гент, за который выступают сразу три украинца, начал с поражения.

В первом туре Гент в гостях уступил Синт-Трейдену. Встреча проходила на стадионе "Стайен" и завершилась минимально победой хозяев со счетом 2:1.

Уже на второй минуте Синт-Трейден вышел вперед благодаря голу Юмы Судзуки, который переправил мяч в пустые ворот после прострела с левого фланга. Гент отыгрался под занавес тайма. На 43-й минуте украинский защитник Игорь Пластун мощнейшим ударом головой переправил мяч под перекладину после подачи с углового, украинский нападающий Роман Яремчук для надежности добил мяч после того, как тот вылетел из ворот. Разобравшись, судьи все-таки записали взятие ворот на Пластуна, а не на Яремчука.

К сожалению, гости не удержали ничейный счет. На 60-й минуте поединка нападающий Факундо Колидио забил курьезный гол в ворота Гента, который и стал победным.

Отметим, сразу три украинца Гента вышли в стартовом составе: автор гола Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

Видео голов в матче Синт-Трейден - Гент (2:1)

Ранее сообщалось, что Яремчук мог оказаться в клубе АПЛ.

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Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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