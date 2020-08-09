Украинцы забили один гол на двоих в Бельгии (Видео)

В Бельгии стартовал чемпионат по футболу в Высшей лиге. ФК Гент, за который выступают сразу три украинца, начал с поражения.

В первом туре Гент в гостях уступил Синт-Трейдену. Встреча проходила на стадионе "Стайен" и завершилась минимально победой хозяев со счетом 2:1.

Уже на второй минуте Синт-Трейден вышел вперед благодаря голу Юмы Судзуки, который переправил мяч в пустые ворот после прострела с левого фланга. Гент отыгрался под занавес тайма. На 43-й минуте украинский защитник Игорь Пластун мощнейшим ударом головой переправил мяч под перекладину после подачи с углового, украинский нападающий Роман Яремчук для надежности добил мяч после того, как тот вылетел из ворот. Разобравшись, судьи все-таки записали взятие ворот на Пластуна, а не на Яремчука.

К сожалению, гости не удержали ничейный счет. На 60-й минуте поединка нападающий Факундо Колидио забил курьезный гол в ворота Гента, который и стал победным.

Отметим, сразу три украинца Гента вышли в стартовом составе: автор гола Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

Deze elf staan klaar voor onze eerste afspraak van het nieuwe Jupiler Pro League seizoen! #STVVGNT #JPL #COBW pic.twitter.com/RCpuI3t9X3 — KAA Gent (@KAAGent) August 9, 2020

Видео голов в матче Синт-Трейден - Гент (2:1)

Ранее сообщалось, что Яремчук мог оказаться в клубе АПЛ.