У каждого есть свое видение: известный футболист и волонтер думает о должности президента

Роман Зозуля четко объяснил свою позицию

Знаменитый форвард "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля в последние дни находился в эпицентре внимания. Футболиста и волонтера активно выдвигали в кандидаты на пост президента Украинской ассоциации футбола. Ранее Зозуля получил орден от Зеленского.

Чтобы остановить слухи, Роман высказался публично по этому поводу.

"О президенте УАФ.

Поскольку последние сутки в СМИ активно распространяется информация о том, что я претендую на пост президента УАФ, считаю, что должен прояснить свою позицию.

Во-первых, пока в Украине идет война, я не вижу возможности заниматься чем-то другим, кроме того, как помогать ВСУ и своей стране.

Во-вторых, я еще не завершил карьеру футболиста, хотя она и отошла на второй план по объективным причинам, описанным выше.

В-третьих, заниматься кулуарными договоренностями за спиной у действующего президента УАФ не планирую.

Если приму решение выдвигать свою кандидатуру на пост президента УАФ, то сообщу об этом публично.

Однако я совру, если скажу, что никогда об этом не думал. Конечно, как у действующего футболиста, у меня есть свое видение развития украинского футбола. Кроме того, играя длительное время за границей, есть много идей, которые хотелось бы перенять и реализовать в Украине. Но всему свое время. Единственная победа, о которой я мечтаю сегодня — победа Украины, а выборы выигрывать будем потом", — написал Зозуля в Facebook.

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