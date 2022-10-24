Украина должна заменить Иран на ЧМ-2022: громкое заявление "Шахтера"

Сергей Палкин призвал не пускать террористов на чемпионат мира

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин считает, что сборная Ирана должна быть отстранена от участия в чемпионате мира-2022 в Катаре, а ее место должна занять Украина. Хотя раньше "Телеграф" объяснил, почему Украина не заменит Иран на мундиале.

"В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты.

Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, а главное убивали украинцев. Среди них детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу.

"Шахтер" призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие этой страны в террористических атаках украинцев. Это будет справедливое решение, которое должно привлечь внимание всего мира к режиму, который как убивает своих лучших людей, так и помогает убивать украинцев. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем.

Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Хватит повторять ошибки чемпионата мира — 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта.

Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике", — заявление Палкина опубликовано на странице "Шахтера" в Facebook.

Напомним, что звезды иранского футбола написали открытое письмо в ФИФА. Они требуют исключить национальную команду из числа участников чемпионата мира 2022 года.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, проиграв в финале стыкового раунда команде Уэльса.