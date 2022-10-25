Футболістів "Динамо" помітили у Молдові: що там робить київський клуб
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Команда зробила зупинку в Кишиневі дорогою на Кіпр
Київське "Динамо" вирушило на матч п’ятого туру Ліги конференцій. У четвер динамівці зіграють із кіпрським клубом АЕК. Поки що справи киян у єврокубках йдуть погано — нуль очок. Але Ігор Суркіс не поспішає звільняти Мірчу Луческу. І цьому є пояснення.
На Кіпр "Динамо" поїхало дуже складним маршрутом. З Києва автобусом до Кишинева. Там футболісти переночували, а вранці провели тренування, повідомляє сайт клубу.
А далі уже буде переліт до Ларнаки.
У майбутньому поєдинку Мірча Луческу розраховує на таких гравців:
- воротарі — Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко;
- захисники – Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора;
- півзахисники — Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло;
- нападаючі — Владислав Ванат, Артем Бесєдін.
Нагадаємо, що після матчу Ліги конференцій футболісти "Динамо" вшанували пам’ять загиблого на фронті ультрас.
Зазначимо, що ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Селтік" — "Шахтар" у Лізі чемпіонів.