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Футболістів "Динамо" помітили у Молдові: що там робить київський клуб

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
"Динамо" після тренування у Молдові Новина оновлена 25 жовтня 2022, 15:28
"Динамо" після тренування у Молдові

Команда зробила зупинку в Кишиневі дорогою на Кіпр

Київське "Динамо" вирушило на матч п’ятого туру Ліги конференцій. У четвер динамівці зіграють із кіпрським клубом АЕК. Поки що справи киян у єврокубках йдуть погано — нуль очок. Але Ігор Суркіс не поспішає звільняти Мірчу Луческу. І цьому є пояснення.

На Кіпр "Динамо" поїхало дуже складним маршрутом. З Києва автобусом до Кишинева. Там футболісти переночували, а вранці провели тренування, повідомляє сайт клубу.

А далі уже буде переліт до Ларнаки.

У майбутньому поєдинку Мірча Луческу розраховує на таких гравців:

  • воротарі — Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко;
  • захисники – Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора;
  • півзахисники — Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло;
  • нападаючі — Владислав Ванат, Артем Бесєдін.

Нагадаємо, що після матчу Ліги конференцій футболісти "Динамо" вшанували пам’ять загиблого на фронті ультрас.

Зазначимо, що ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Селтік" — "Шахтар" у Лізі чемпіонів.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ)