Динамівські серця викинуті на звалище: жорстка заява Суркіса

Президент "Динамо" пояснив, чому Луческу залишиться у команді

Київське "Динамо" не зовсім вдало розпочало цей сезон. У чемпіонаті України команда бовтається у середині турнірної таблиці, а у Лізі конференцій має нуль очок.

Через слабкі результати вболівальники клубу закликають звільнити головного тренера киян Мірчу Луческу. Проте президент "Динамо" Ігор Суркіс не поспішає давати волю емоціям. Він розуміє, що знайти заміну Луческу буде складно.

"Я точно знаю, що на сьогоднішній день запросити до "Динамо" тренера рівня Луческу мені не вдасться. Все інше – це будуть експерименти. Із "динамівськими серцями" ми закінчили.

Реброва та Шевченка ми не відносимо до "динамівських сердець". Це професійні європейські тренери, які затребувані не лише у "Динамо". А ті, хто був затребуваний лише у "Динамо", як кажуть, викинуті на звалище історії, бо більше їх нікуди не запрошували. Визнаю, у цьому була моя помилка", — цитує Суркіса FanDay.

Нагадаємо, що після матчу Ліги конференцій футболісти "Динамо" вшанували пам’ять загиблого на фронті ультрас.

Раніше повідомлялося, що на війні із російськими окупантами загинув колишній футболіст "Динамо".