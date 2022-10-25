Динамовские сердца выброшены на свалку: жесткое заявление Суркиса

Президент "Динамо" объяснил, почему Луческу останется в команде

Киевское "Динамо" не совсем удачно начало этот сезон. В чемпионате Украины команда болтается в середине турнирной таблицы, а в Лиге конференций имеют ноль очков.

Из-за слабых результатов болельщики клуба призывают уволить главного тренера киевлян Мирчу Луческу. Однако президент "Динамо" Игорь Суркис не спешит давать волю эмоциям. Он понимает, что найти замену Луческу будет сложно.

"Я точно знаю, что на сегодняшний день пригласить в "Динамо" тренера уровня Луческу мне не удастся. Все остальное – это будет эксперименты. С "динамовскими сердцами" мы закончили.

Реброва и Шевченко мы не относим к "динамовским сердцам". Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в "Динамо". А те, кто был востребован только в "Динамо", как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали. Признаю, в этом была моя ошибка", — цитирует Суркиса FanDay.

Напомним, что после матча Лиги конференций футболисты "Динамо" почтили память погибшего на фронте ультрас.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб бывший футболист "Динамо".