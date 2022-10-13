"Динамовцы" почтили память погибшего на фронте ультрас (видео)

Ультрас отдал жизнь за Украину

Футболисты "Динамо" после поражения от "Ренна" (0:1) в Лиге Европы УЕФА сезона 2022/23 почтили память погибшего на фронте болельщика киевского клуба Максима "Регбиста" Яловцова.

Об этом сообщает ZoryaLondonsk в Twitter. Футболисты киевского клуба подошли после игры в сектор, чтобы почтить память известного представителя ультрас Capitals.

"Динамовцы", несмотря на поражение, проявили уважение к памяти защитника Украины, сделав фото на фоне баннера на честь "Регбиста".

Динамовцы почтили память Максима Яловцова

Отметим, матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" — "Ренн" состоялся в Кракове (Польша). Французский клуб перед игрой объявил о проведении благотворительного аукциона, прибыль от которого пойдет на помощь украинцам.

К сожалению, после 4 поражения подряд киевляне лишились математических шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Теперь "Бело-синие" попытаются зацепиться за 3 место, которое даст возможность сыграть в стыковом раунде Лиги конференций.

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы

Напомним, "Динамо" сообщило о гибели Максима Яловцова 10 октября.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб бывший футболист "Динамо".